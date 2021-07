Unical, Savaglio: “Continua a raggiungere grandi risultati”

«Il riconoscimento che il quotidiano “La Repubblica” attribuisce all’Università della Calabria non mi ha per niente sorpresa. Sono molto fiera del lavoro di tutti i miei colleghi e degli studenti che si impegnano molto per far crescere uno dei pochi atenei italiani a ospitare un campus sul modello americano».

È quanto dichiara l’assessore regionale all’Istruzione e all’Università, Sandra Savaglio, in merito ai nove nuovi corsi di laurea istituiti dall’Università calabrese per l’anno accademico 2021-2022.

«ESPORTA GRANDI MENTI»

«Si tratta di una grande conferma per una realtà che, da quando è nata, nel 1972, per volere, tra gli altri, di Beniamino Andreatta, ha contribuito in modo significativo alla crescita della regione. L’Università della Calabria – aggiunge Savaglio – ha da sempre posto al centro della crescita culturale, sociale ed economica la diffusione della cultura e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’innovazione digitale, l’intelligenza artificiale, la disseminazione delle conoscenze».

«L’Unical – conclude l’assessore – da sempre produce grandi risultati ed esporta grandi menti nel resto del Paese e nel mondo. Inoltre, il dipartimento di Fisica, uno dei primi a nascere, ha formato anche me. Sono veramente orgogliosa».