Turismo, il Presidente di Bandiera Blu a Diamante

Il Presidente di Bandiera Blu, Claudio Mazza, in visita a Diamante, ha incontrato gli operatori turistici dell’Alto Tirreno Cosentino. Erano presenti i Sindaci di Diamante, di Tortora, di San Nicola Arcella e il Vicesindaco di Praia, tutte località insignite della Bandiera Blu. Come sottolineato dal Presidente Mazza: “L’assegnazione della Bandiera Blu è sì un traguardo ma è soprattutto l’inizio di un percorso virtuoso per migliorare e difendere l’ambiente”.

Il Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno ha ringraziato il Presidente Mazza per la visita che “testimonia la vicinanza al nostro territorio. La Bandiera Blu-ha continuato Magorno- rappresenta da un lato la prova del grande lavoro dei Sindaci per la valorizzazione del territorio e dall’altro lo stimolo per raccogliere la sfida della cura dell’ambiente”.

Il presidente consorzio albergatori, Gianfranco Pascale, infine, ha posto l’accento sulla crescita delle strutture sottolineando come gli operatori siano pronti a fare la loro parte per differenziare l’offerta turistica.