Sorgerà a Cosenza il centro tecnico regionale Fib

Sorgerà nella sede del Città di Cosenza il Centro tecnico federale regionale del Comitato della Federbocce calabrese. Questo quanto deliberato lunedì 12 luglio nel corso del consiglio del Comitato regionale, tenuto in videoconferenza, che ha inteso così recepire nel minor tempo possibile le indicazioni del Consiglio Federale che crede nell’importanza che i centri tecnici regionali possano rivestire per il potenziamento dell’azione della Federazione Italiana Bocce volta a rendere quanto più accessibili i bocciodromi e sviluppare tutte le possibili specialità in linea con l’operazione dei Centri di Avviamento Bocce.

Il bocciodromo comunale di Cosenza, sito nella centrale Piazza Amendola, soddisfa infatti i requisiti richiesti per la designazione: si trova in una posizione strategica e dispone di una vasta area esterna che una volta riqualificata potrebbe ospitare anche gare di volo e di petanque, è già Cab e da tempo è impegnata nel paralimpico. Inoltre, con la sua storia ultra ottuagenaria, il Città di Cosenza rappresenta l’inizio della storia delle bocce in Calabria, non solo nel cosentino.

Come spiegato dal presidente della Fib Calabria Francesco D’Ambrosio – che nell’occasione ha anche elencato le prossime iniziative in calendario – il centro tecnico regionale rappresenterà impulso importantissimo per ospitare manifestazioni di rilevanza nazionale.

Il centro aprirà i battenti subito dopo la stagione estiva.