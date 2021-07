Sanità, il sistema Calabria all’ultimo posto d’Italia. Di Natale: “Va rivoltata come un calzino”

“Apprendo da un’autorevole rapporto del centro studi Crea che la

Calabria nel progetto ‘performance regionali’, ha ricevuto un’avvilente

bocciatura, a fronte di un livello prestazionale offerto agli utenti,

inferiore addirittura al venticinque percento. Come se quanto elencato

non bastasse, lo studio redatto evidenzia ulteriormente le lacune di un

sistema che sancisce circa 53.866 ricoveri fuori regione, per un totale

di oltre 222 milioni di euro di spesa totale”. Lo afferma, nel corso

dell’ennesima denuncia pubblica, il Segretario-Questore dell’assemblea

regionale della Calabria, On. Graziano Di Natale, che così prosegue:

“L’emergenza sanitaria, non ancora cessata, ha messo a nudo le profonde

lacune di una sanità regionale frastagliata negli anni e declassata da

scelte illogiche. Mio malgrado -prosegue- devo asserire che anche dopo

la Pandemia ben poco è stato realizzato da chi avrebbe dovuto farlo.

Emblematico è il dato secondo cui lo scorso anno sono stati assunti 1270

addetti di questi soltanto il 24% sono medici, tra l’altro

contrattualizzati a termine”.

Il Vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta

prosegue la propria impietosa disamina e rende noto: “Che fine hanno

fatto le somme stanziate dal Governo Italiano destinate alle assunzioni

di personale sanitario? Perché non sono stati realizzati nuovi posti di

Terapia Intensiva? Come mai -interroga- non sono state riaperte le

strutture ospedaliere fruibili? È doveroso da parte mia sottolineare che

con l’emergenza Sars-CoV2 sono state cancellate migliaia di prestazioni

sanitarie”. Di Natale conclude: “Trovo tutto ciò umiliante per la

Calabria e per i Calabresi. Questa terra merita rispetto. La sanità va

rivoltata come un calzino. Auspico un inversione di tendenza quantomai

necessaria. Non siamo terra di nessuno”.