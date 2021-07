San Nicola da Crissa – Tra qualche giorno apre il museo dell’emigrazione “La Barcunata”

Pochi giorni ancora e poi le porte del museo dell’emigrazione “La Barcunata” si apriranno al pubblico. L’idea nata dall’intuizione di Bruno Congiustì e dei collaboratori che ruotano intorno alla rivista sta per diventare realtà con la cerimonia che si svolgerà in piazza Marconi venerdì 16 luglio alle 18.30. Un evento eccezionale e, per questo ci saranno numerosi ospiti a incominciare dal presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì, l’assessore al Turismo Fausto Orsomarso, i consiglieri regionali Filippo Pietropaolo, Vito Pitaro e Luigi Tassone. Presente anche la flotta dei Parlamentari calabresi con il Senatore Giuseppe Mangialavori, la Deputata Wanda Ferro e Nicola Carè eletto all’estero nella circoscrizione Asia-Oceania e originario di Guardavalle. Previsto anche l’intervento del Presidente della commissione cultura al Senato Riccardo Nencini e dell’ex deputato Bruno Censore. La Provincia di Vibo Valentia sarà rappresentata dal presidente Salvatore Solano insieme al primo cittadino di Vibo Valentia Maria Limardo, la presidente del Parco delle Serre Melania Carvelli e i sindaci della Valle dell’Angitola. In streaming ci saranno i preziosi contributi del ministro dell’emigrazione Canadese Marco Mendicino, dei deputati Judy Sgrò e Francesco Sorbara, oltre che i parlamentari italiani eletti all’estero Fucsia Fitzgerald Nissoli e Francesca La Marca. Dall’Australia interverrà il Consultore della Regione Calabria Vince Daniele, dagli Stati Uniti Pasquale Nestico fondatore della Filitalia International & foundation e da Toronto il Presidente del Club Sannicolese Joe Garisto. Non solo il mondo della politica e dell’associazionismo prenderanno parte all’apertura del museo di San Nicola da Crissa, ma anche il mondo della ricerca con l’introduzione che sarà affidata all’antropologo Pino Cinquegrana. Altri interventi sono previsti dal docente dell’Università La Cattolica – Sacro cuore di Roma Giuseppe Sommario, dell’esperto Franco Vallone oltre che dal fondatore Bruno Congiustì. Il tutto moderato dal giornalista e direttore della rivista La Barcunata e kalabriatv.it, Nicola Pirone. L’evento si realizzerà grazie alla collaborazione della Filitalia International chapter di Vibo Valentia, della Consulta delle associazioni Valle dell’Angitola, dell’associazione Paesi Balconi d’Italia con il presidente Nicola Cosentino e di kalabriatv.it, che manderà in diretta streaming l’evento. Il museo dell’emigrazione “La Barcunata” è unico nel suo genere. All’interno trovano spazio numerosi documenti che gli emigrati sannicolesi e non solo hanno voluto regalare, bauli, casse e valige utilizzate per i viaggi, fotografie e altri oggetti. Il museo sarà dotato di pannelli didattici che spiegheranno la diaspora che ha caratterizzato i paesi della Valle dell’Angitola e della Calabria in generale. Per rendere più accogliente la visita è stato allestito un internet point, mentre per il futuro prossimo ci sono già in cantiere diverse iniziative che saranno illustrate proprio durante la presentazione.

Le dichiarazioni del fondatore del museo Bruno Congiustì “Ormai ci siamo e poi il sogno diventerà realtà. Lo dobbiamo a tutti gli emigrati che hanno lasciato i nostri piccoli paesi concedendoci anche un po’ di benessere. Loro sono stati l’esempio del sacrificio e per questo bisogna elogiarli. L’emigrazione ha colpito ogni famiglia della Calabria. In poche si sono salvate ma le storie sono numerose e noi cercheremo di raccontarne il più possibile. Il museo sarà in continua evoluzione, con la documentazione che cambierà di continuo, il che permetterà ai visitatori di potere sempre ritornare>”.