Rifiuti, Magorno: “Situazione drammatica, uniamoci per difendere la Calabria”

“È sempre più drammatica l’emergenza rifiuti che è diventata un flagello per la provincia di Cosenza. Una realtà inaccettabile, la cui gravità si accentua considerato il fatto che i sindaci e i cittadini sono stati colpevolmente lasciati soli. È arrivato il momento di dire basta, non si può perdere altro tempo. Per questo lancio un appello alla forze politiche e sociali, a chi si occupa seriamente della tutela dell‘ambiente; è il momento di unirci e scendere in campo per tutelare la Calabria, terra meravigliosa e dalle grandi potenzialità che non può subire un ulteriore colpo a causa di questa situazione non degna di un Paese civile”.