Regionali, Magorno (IV): “Rispetto per gli elettori, serve operazione trasparenza”

“I cittadini calabresi non hanno bisogno di spot, ma di cose concrete. È per questo motivo che ritengo necessario insistere su un’operazione trasparenza. Chi si propone per amministrare la Calabria nei prossimi anni deve essere sinonimo di pulizia. Non c’è più spazio per personalità ambigue, bisogna rispettare gli elettori e dunque è fondamentale evitare ogni sorta di equivoco. L’Italia, il Sud e la nostra regione hanno davanti un’occasione unica, irripetibile. L’unicità di tale circostanza non può prescindere dall’onestà dei candidati”.

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.