Recovery, Magorno: “In piazza a Roma con i Sindaci per tutelare i cittadini del Sud”

In piazza Montecitorio a #Roma con i Sindaci del #RecoverySud . Continuiamo a lavorare per mettere al centro il Mezzogiorno, una parte d’Italia che non può restare indietro. Se da un lato ci sono stati segnali positivi, come l’emendamento che ha vincolato il 40% delle risorse per il Sud, dall’altro ci sono ancora tante tematiche da affrontare per ottenere un giusto trattamento. I cittadini del Meridione non sono cittadini di serie B e noi non ci stancheremo di lottare per loro.