Parco Nazionale della Sila: presentati ieri mattina gli eventi sportivi finanziati dall’Ente per l’estate 2021

Ieri mattina presso la sede amministrativa dell’Ente Parco, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli eventi sportivi outdoor previsti per l’estate 2021. Così come fatto per gli eventi sportivi invernali, il Parco per l’anno in corso ha previsto, in sede di programmazione annuale di bilancio, di incentivare e sostenere progetti eco-compatibili ed ecosostenibili che favoriscano il contatto con la natura attraverso la pratica di discipline sportive individuali e/o di squadra da svolgersi all’aria aperta, sia a livello amatoriale che agonistico, nelle diverse stagioni dell’anno. In questa giornata, inoltre è stato siglato un protocollo d’intesa biennale con la FICK – Federazione Italiana Canoa e Kayak, finalizzato a valorizzare e incrementare la visibilità e l’attrattiva del territorio del Parco Nazionale della Sila, in particolare di Lorica e del Lago Arvo – quale centro di avviamento allo sport della canoa della paracanoa e del kayak, meta per allenamenti agonistici e manifestazioni sportive.

“La salubrità dei luoghi, la conformazione orografica del territorio, la presenza di ampi bacini lacustri balneabili e navigabili, la presenza di una estesa rete sentieristica e la creazione della ciclovia in avanzata fase di realizzazione rendono l’altopiano silano meta elettiva per la diffusione e l’incentivazione di forme di turismo sportivo”, con queste parole il Presidente dell’Ente Parco Francesco Curcio, ha aperto l’evento, sottolineando che la strada verso nuove sfide a supporto del territorio parte proprio dalla Sila e dalla forza che ogni attore coinvolto mette in campo per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Anche il Direttore f.f. del Parco Domenico Cerminara, ha posto l’accento sull’importanza strategica che eventi di questa natura hanno per il territorio, per donargli nuovo valore e nuova forza, proprio per questo che l’Ente ha cofinanziato le principali manifestazioni sportive agonistiche di diverse discipline, che si sono svolte e si svolgeranno, nel territorio del Parco. Ha aggiunto il Direttore, che l’Ente ha destinato somme importanti proprio per dar nuova linfa a progetti che in futuro potranno essere trainanti per la valorizzazione del territorio.

“Lo sport, la salute e il turismo sostenibile sono i valori cardine della CETS, sui quali anche l’attività dell’Ente si fonda, ecco perché la spinta verso queste manifestazioni, data dal