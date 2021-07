Magorno: “Sbloccare subito l’operatività del Fondo Artigiano”

“L’allarme lanciato da Confartigianato, Cna e Casartigiani sullo stop all’operatività del Fondo Artigiano non può restare inascoltato. È necessario sbloccare al più presto, abbattendo ogni iter burocratico, le somme destinate alle aziende artigiane calabresi che hanno pagato oltremodo la tremenda crisi dovuta alla pandemia. Non è ammissibile che un’impresa debba attendere un anno per ricevere i contributi necessari nell’immediato, bisogna dare una risposta concreta a questi lavoratori rendendo immediatamente operativa la delibera di Giunta Regionale per il rifinanziamento del Fondo artigiano con uno snellimento delle procedure e il riconoscimento dell’investimento anche con mezzi propri”.

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.