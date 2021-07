Loredana Bertè riparte da Rendano Arena: il 30 luglio gran finale per il #Restartlivefest

Lunedì 26 luglio torna il talento e la musica il tour Isola degli artisti. Sul palco le giovani rivelazioni, direttamente dal palco di Amici di Maria de Filippi: Raffaele Renda, Giulia Molino e Ibla in un concerto che ripercorrerà i loro recenti successi. Dal 23 luglio è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in formato fisico negli stores “Il sole alle finestre” (Isola degli Artisti/ Artist First), l’ EP di debutto di Raffaele Renda, cantante di Amici 20. L’artista presenterà il progetto esibendosi dal vivo proprio il prossimo 26 luglio all’interno della rassegna di #Restartlivefest. Insieme a lui in questa tappa di “Isola degli Artisti In Tour” ci saranno anche Ibla e Giulia Molino. “Il Sole alle Finestre” è il primo progetto discografico di Raffaele Renda, un EP di sette tracce in cui il giovane cantautore calabrese unisce diversi linguaggi musicali senza alcun timore, creando uno stile personale e totalmente attuale, sperimentando varie sfaccettature del pop. A partire dalla ballad “Il Sole alle Finestre”, brano più introspettivo e intimista dell’EP che dà spazio alla vocalità ponderosa dell’artista, passando per le sonorità più dark e urban pop del brano “Rehab” fino alle sfumature reggae e al beat reggaeton di “Focu Meu” in cui Raffaele dà voce alla sua terra d’origine. Chiude l’EP “Oro”, cover della celebre canzone di Mango.

Ancora tanta musica martedì 27 luglio con il concerto di Eman. Dopo Tutte le volte tour , torna a calcare le piazze italiane. Il cantautore calabrese, dopo la pubblicazione del suo recente album, torna dal vivo pronto ad emozionare il suo pubblico grazie ai testi profondi e la voce in grado di toccare picchi notevoli.

Successo per la rassegna che in questi giorni sta animando l’estate cosentina 2021. #RESTARTLIVEFEST- Il meglio dello spettacolo dal vivo si svolgerà dal 13 luglio per concludersi il 30 luglio. Dopo la sospensione e la cancellazione di tutte le attività dal vivo e un lavoro impegnativo di reinvenzione di spettacoli compatibili con le esigenze di sicurezza con cui oggi è necessario confrontarsi per il Covid-19, la società L’AltroTeatro, riparte nel segno di una nuova speranza, di una rinnovata energia e di un profondo ripensamento dello spazio teatrale. L’obiettivo è quello di promuovere, per il secondo anno consecutivo, un festival completamente Covid Safety-First, che risponda alle esigenze di sicurezza e permetta di tornare a vivere il grande teatro, la socialità e la musica live nella stagione estiva. Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano (per sei anni promotori della Rassegna L’Altro Teatro, sul palco del Teatro Rendano) animeranno gli spazi del “Rendano Arena”, in piazza XV Marzo, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Cosenza.

Un progetto in collaborazione con la Regione Calabria e l’Amministrazione comunale di Cosenza. Una risposta concreta al bisogno di cultura, divertimento, leggerezza, positività e speranza nel futuro, per ricominciare a vivere la città nel rispetto delle misure di distanziamento sociale necessarie a farci sentire tutelati. Sempre più vicini, sempre più protetti.