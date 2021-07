Il fashion designer Claudio Greco guest star al Festival della moda italiana di Sanremo

È stata l’arte calabrese del fashion designer cosentino Claudio Greco a conquistare Sanremo in occasione della prima edizione del Festival della Moda Italiana.

Un mix di colori, che l’artista ha scelto per aprire il palcoscenico a giovani stilisti emergenti nazionali ed internazionali.

Greco ha scelto per l’occasione capi di collezioni inedite che abbracciano le quattro stagioni, partendo da un abito tricolore e chiudendo con un omaggio ad Orietta Berti.

Tra paillette e piume blu, il fashion designer ha deciso di omaggiare la nota cantante sulle note della nuova hit musicale, facendo sfilare un abito unico e inimitabile nello stile che lo contraddistingue.

Nel corso dell’evento le modelle hanno indossato anche i caschi da lavoro in grafene, presentati in un progetto fondato e promosso dall’ingegnere Stefania Spadafora e che coinvolge anche Confapi.

Non poteva mancare a fine evento l’appuntamento con la finale Euro 2020 e i festeggiamenti in un noto lido di Sanremo, dove Claudio Greco ha dato prova del suo estro anche in questa occasione.