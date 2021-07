Decreto Sostegni-bis, Magorno (IV): “Equiparare Lsu e Lpu o voterò NO”

“Gli LSU-LPU sono preziosi per l’erogazione dei servizi essenziali, si tratta di lavoratori che hanno diritto ad avere una piena dignità, per questo è profondamente ingiusta la bocciatura dell’emendamento che prevedeva l’equiparazione degli stessi LPU agli LSU e che avrebbe consentito a tutta la platea di questi lavoratori di percepire lo stesso inquadramento e lo stesso trattamento economico di 26 ore settimanali, come avveniva nel passato, quando gli stessi erano contrattualizzati. Si tratta di una grave violazione dei prìncipi base del diritto del lavoro e un’anomalia a fronte delle prestazioni rese nelle amministrazioni pubbliche.

Delusione anche per quanto riguarda l’emendamento relativo ai tirocinanti che si vedono riconosciuti solo un piccolo aumento di stipendio senza però garanzie concrete sul loro futuro professionale. Sono da sempre dalla parte di questa platea di lavoratori, fondamentali per la Calabria, e per questo riproporrò in Senato lo stesso emendamento bocciato alla Camera e se questo non dovesse essere accolto voterò contro il Decreto Sostegni Bis. Basta con le parole e gli impegni disattesi, i cittadini calabresi hanno bisogno di fatti e di azioni concrete che testimonino una cura vera delle istituzioni centrali”.