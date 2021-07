Covid, chiuso centro di fisioterapia nel Cosentino: rilevati due casi

Un centro di fisioterapia di Belvedere Marittimo, nel Cosentino, è chiuso in seguito a due casi di Covid riscontrati su persone che hanno frequentato la struttura. Secondo quanto si apprende, sono stati gli stessi titolari della a chiudere i locali, prima che intervenisse la relativa ordinanza del sindaco. La struttura dovrà rimanere chiusa per 10 giorni in attesa delle operazioni di disinfestazione e igienizzazione. (AGI)