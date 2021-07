Cosenza – Si riunisce l’associazione politico-culturale “La Migliore Calabria”

Si riunisce l’associazione politico-culturale “La Migliore Calabria”. Esponenti provenienti da tutta la provincia: “Siamo pronti. Vogliamo un Presidente espressione del territorio che viviamo quotidianamente. Alla base di ogni accordo c’è come condizione il riconoscimento del nostro lavoro in Consiglio regionale a difesa dei diritti.”

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta, nella nuova segreteria politica, ubicata nella centralissima Corso Mazzini a Cosenza, un’importante riunione tra i membri dell’associazione “La Migliore Calabria”. All’agorà, svoltosi all’aperto nel rispetto delle norme anti – covid in vigore, hanno preso parte amministratori e sindaci provenienti da tutta la Provincia di Cosenza, illustri esponenti sindacali, giovani militanti politici, e il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, On. Graziano Di Natale.

“È doveroso da parte nostra porre al centro del dibattito democratico le vere emergenze che interessano la Calabria e il delicato momento politico che tutto il centrosinistra regionale sta vivendo a pochi mesi dalle elezioni regionali”. È quanto rende noto il direttivo dell’associazione politico-culturale, che afferma inoltre: “La nostra formazione

politica può contare sulle idee innovatrici di tantissimi ragazzi e ragazze. Da Acri a Corigliano-Rossano, da Paola ad Amantea a Scalea, passando per il Savuto, c’è un nuovo modo di fare politica che piace.

È innegabile che in sinergia con il Consigliere Di Natale, abbiamo rappresentato l’opposizione più credibile a questo centrodestra a forte trazione leghista. Inoltre, le nostre proposte hanno prodotto risultati concreti. Sulla sanità abbiamo sostenuto la dirompente azione del nostro portavoce capace di battersi per la Terapia Intensiva di Paola. Abbiamo prodotto l’unico provvedimento concreto per la stabilizzazione dei tirocinanti calabresi, presentato una proposta divenuta legge per la regolamentazione delle visite dei familiari ai pazienti gravi nelle strutture ospedaliere della Regione Calabria. Anche nella campagna vaccinale siamo stati propositivi, proponendo le

vaccinazioni di massa nei giorni dedicati al Santo Patrono. Ovviamente, al centro della nostra agenda politica ci sono i cittadini”.

Infine, un commento sulle prossime elezioni regionali: “Abbiamo le idee chiare.

Serve un centrosinistra identitario, con un candidato presidente espressione del territorio, capace di restituire centralità ed autorevolezza alla Regione Calabria. Siamo fermamente convinti -conclude La Migliore Calabria- che una candidatura politica, giovane, fresca, di superamento, possa rappresentare la vera novità per la politica regionale.

Noi saremo dalla parte giusta a condizione che si riconosca, da subito, il grande lavoro civico fatto in questi mesi a difesa dei diritti dei calabresi”.