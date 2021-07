Al Castello Svevo di Cosenza incontro promosso dal Consorzio di Tutela dei Salumi DOP di Calabria

Un momento di riflessione, confronto e approfondimento sulle produzioni DOP e IGP e lo sviluppo sostenibile.

Come afferma Stefania Rota Presidente del Consorzio di tutela dei Salumi DOP di Calabria «Il nostro impegno come produttori di cibo deve essere improntato alla salvaguardia del pianeta e al benessere per tutti.

L’economia da generatrice di solo profitto deve diventare rigenerativa e circolare, un modello in cui le risorse, piuttosto che sprecate e sfruttate, devono essere utilizzate per costruire qualcosa di duraturo.

Se questo è il rimedio per salvare il Pianeta, potrà esser ancor più il rimedio per salvare la Calabria.

Le produzioni DOP e IGP, sinonimo di sostenibilità, per valorizzare i territori puntando sulle tradizioni , sulle eccellenze e sulle comunità locali».

Ad introdurre la serata, moderata da Rosario Branda, Direttore Confindustria Cosenza, sarà Stefania Rota, Presidente del Consorzio di tutela salumi di Calabria DOP.

Seguiranno gli interventi di: Francesco Pizzagalli, Presidente Ivsi – Istituto valorizzazione salumi italiani; Monica Malavasi, Direttrice Ivsi – Istituto valorizzazione salumi italiani; Monica Rosa Loizzo, docente di Scienze e tecnologie alimentari del Dfssn dell’Università della Calabria; Giacomo Giovinazzo, Direttore generale Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria; Luigi Polizzi, Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell’Unione europea del Mipaaf; Gianluca Gallo, Assessore alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare della Regione Calabria.

Durante l’evento sarà presentata la campagna di comunicazione del Consorzio tutela salumi di Calabria DOP.

Al termine seguirà una degustazione dei salumi DOP di Calabria.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi e lo si può fare inviando una mail all’indirizzo info@consorziosalumidicalabria.it o telefonando al numero 0984 19 00 888. L’accesso alla sala del Castello Svevo sarà consentito sino ad esaurimento posti per via delle normative di contrasto alla diffusione del Covid 19.