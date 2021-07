A Villapiana torna l’appuntamento con il Fini Dance Festival

Come ogni anno, dal 2011, a Villapiana (CS) si svolgerà il Fini Dance Festival & Awards Italia, nato dalla passione per la danza di ANTONIO FINI, ballerino, coreografo, insegnante e produttore di uno dei più importanti festival di danza italiana a New York, il Fini Dance Festival & Awards New York.

Dal 5 al 31 luglio il paese natale di Fini ospiterà appassionati della danza e ballerini professionisti nella Summer School; Tabata Caldironi è “creative director” del festival e presenterà le serate di Gala. All’interno della manifestazione, il 17 e il 31 luglio ad Altomonte (CS),verranno consegnati i prestigiosi Awards Italy alla carriera e attribuite borse di studio per l’Europa e per gli Stati Uniti.

Proprio qui, a New York, dal 21 al 31 agosto si svolgerà il Fini Dance Festival & Awards New York con la stessa struttura del festival italiano: Summer School e consegna degli Awards New York.

Durante le due manifestazioni saranno, inoltre, effettuate delle riprese e i materiali raccolti saranno utilizzati per la realizzazione di una docuserie che farà conoscere l’arte di Fini in tutto il mondo.

Lui, del resto, è già noto al pubblico italiano: è, infatti, giudice speciale nel progetto Ballando on the Road di Milly Carlucci nel quale vengono selezionati i ballerini “comuni” che si esibiranno nello spazio a loro riservato in Ballando con le Stelle.

Non solo: Rai5 ha trasmesso (e ora è disponibile su RaiPlay) Dance. The Audition, il documentario in cui Fini introduce al mondo del della danza, raccontandone le difficoltà e i sacrifici ma, anche, le grandi soddisfazioni.

Tra queste ultime, per Fini, c’è quella di essere stato riconosciuto dagli Stati Uniti, nel 2015, cittadino permanente per meriti artistici.