Un progetto per la valorizzazione della minoranza linguistica arbereshe

Il presidente di “Calabria Protagonista” Alfredo Iorio, insieme all’eurodeputato Vincenzo Sofo, lanciano il progetto Parlamento Arbëreshë, un pensatoio politico e culturale il cui obiettivo è la valorizzazione e difesa della minoranza linguistica arbëreshë, che conta più di 50.000 persone nel territorio calabrese, la cui identità rappresenta un patrimonio culturale e artistico da difendere.

La conferenza si terrà mercoledì 2 giugno presso Hotel San Francesco a Spezzano Albanese e vedrà la partecipazione del Deputato italiano Gianluca Rospi e tanti altri rappresentanti dei comuni arbëreshë, come il sindaco di Santa Sophia d’Epiro Daniele Atanasio Sisca, il sindaco di Spezzano Albanese Ferdinando Nociti, il sindaco di Rogudi Pierpaolo Zavettieri e tanti altri.

L’obiettivo di Iorio (Calabria Protagonista) è quello di valorizzare questa realtà calabrese attraverso il riconoscimento dei diritti di questa minoranza etnico linguistica come tutte le altre minoranze presenti in Italia in particolare nelle regioni a statuto speciale presenti sul nostro territorio nazionale, un’occasione questa che può fare della diversità un’opportunità.

Chiederemo inoltre, con fondi dell’unione europea, la creazione di una rete televisiva per la minoranza linguistica arbëreshë e grecanica.