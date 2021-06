Nicola Molinaro questa mattina è stato trovato senza vita in mare, a Fiumefreddo Bruzio.

L’ultima volta era stato visto nel pomeriggio del 23 giugno quando è uscito da casa per recarsi in spiaggia. Il giovane non era rientrato a casa e i familiari ne avevano denunciato la scomparsa.

Il corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cosenza.