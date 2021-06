Torna a Cosenza il festival del fumetto Le Strade del Paesaggio, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di genere che ogni anno confluiscono nella città dei bruzi da ogni parte d’Italia per apprezzare importanti anteprime di settore.

Punto di riferimento fra i festival del meridione, l’appuntamento che taglia il traguardo della XIV edizione e si terrà a partire dal 30 giugno e fino al 17 luglio, animerà la città di Cosenza con artisti in residenza, mostre, spettacoli, talk.

Un ritorno atteso dopo la pausa del 2020 a causa della stringente condizione pandemica per un festival ormai storicizzato nel territorio calabrese e di assoluta caratura nazionale, che saprà come ogni anno stupire grazie a un programma corposo, che verrà svelato nei prossimi giorni e non mancherà di sorprendere per ricchezza e qualità della proposta in cartellone.

Il claim di questa XIV edizione è “Al di là dell’amore” e il fil rouge di questa annualità sarà il rapporto fra musica e fumetto, illustrazione, arte disegnata.

La città di Cosenza, si prepara così ad accogliere un evento multidisciplinare, che nel corso degli anni ha ospitato artisti del calibro di Milo Manara, Gilbert Shelton, Tanino Liberatore, Charlie Hebdo, Riccardo Mannelli, Angelo Stano, Bruno Brindisi, Davide Toffolo, Enrique Breccia.

Il Festival Le Strade del Paesaggio è a cura di Cluster Società Cooperativa.