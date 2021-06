Ritorna la lirica in Calabria. A Morano riparte la stagione teatrale

Più nessun’altra attesa, finalmente ritorna la cultura. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, riparte la stagione Teatro-Musica di Morano Calabro con la rassegna “Muranum… Prosa e Note”. Commedie, grandi artisti e workshop, tutto in un’unica kermesse.

Il primo appuntamento è per domenica 13 giugno alle ore 20.30, finalmente in teatro, presso il “M.Troisi”, per assistere al concerto del “Bel Canto Ensemble”, pluripremiato gruppo di artisti e maestri calabresi che portano il repertorio operistico italiano in giro per il mondo. L’Ensemble, composta dalla soprano, Rosaria Buscemi, Massimo Celiberto al corno, Fabrizio Lucchetta al clarinetto, Ivan Nardelli al flauto e Alessandro Vuono al pianoforte, si esibirà nelle più amate e celebri opere dell’800: arie e sinfonie d’opera da Bellini a Puccini, da Verdi a Donizzetti, portando in scena, appunto, il Bel Canto.

Un progetto, questo, costruito proprio per l’estero con l’intento di attraversare il mondo insieme alla musica lirica italiana, uno tra i tesori inestimabili. Europa, America, Asia, Africa, non esiste un luogo in cui gli artisti dell’Ensamble non si siano esibiti: da Berlino agli Emirati Arabi, e poi Marocco, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Tailandia, Vietnam, Russia, Francia, Nigeria e tantissimi altri Paesi.

La lirica, che non manca mai nella stagione moranese, questa volta aprirà la rassegna a differenza delle scorse edizioni, con la quale si concludeva la ricca programmazione in un grande evento, per il quale giungono ogni anno spettatori da tutta la Calabria.

Da non perdere, poi, le commedie napoletane dei padroni di casa, la compagnia organizzatrice della kermesse, l’Allegra Ribalta, ma soprattutto i celebri nomi di questa stagione: domenica 20 giugno, Marco Simeoli, allievo e collega dell’immenso Gigi Proietti e poi Graziano Galatone, il celebre Febo del cast originale del musical Notre Dame de Paris e gli Arteteca, con i quali si chiuderà la stagione alla fine dell’estate.