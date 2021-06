Regionali, Magorno: “No ai voti della ‘Ndrangheta, no a qualsiasi forma di demagogia”

“Il viaggio tra i talenti della Calabria continua domani , 1 luglio, a Reggio Calabria con un’iniziativa in programma alle ore 18:00 presso il lido Piro Piro. Andiamo avanti con le nostre idee e con il nostro progetto di futuro che pone al centro due principi.

Il primo è l’affermazione della cultura della legalità, un punto fermo, questo, che si realizza attraverso un esercizio quotidiano di rigore e rispetto ma anche manifestando il massimo sostegno a chi opera quotidianamente contro la ‘Ndrangheta, un impegno su cui tutti i candidati alla carica di Presidente devono mostrarsi uniti al di là delle differenze d’appartenenza. Diciamo no ai voti della ‘Ndrangheta, lavoriamo per liste pulite con volti giovani, freschi e credibili e in grado di spendersi per la Calabria.

Il secondo principio è il rifiuto di qualsiasi forma di demagogia e populismo, no all’uso di slogan carichi di luoghi comuni e utili solo per prendere qualche like sui social ma non a proporre soluzioni concrete ed efficaci per la Calabria: strumentalizzare i problemi purtroppo esistenti nella nostra regione è una colpa grave e imperdonabile.