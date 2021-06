Regionali, Magorno: “Incontro con Confartigianato Calabria per tutelare aziende calabresi”

“Nei prossimi giorni il mio tour tra i talenti della Calabria continuerà a Catanzaro dove incontrerò i vertici di Confartigianato Calabria. L’appello del Presidente Matragrano, infatti, merita massima attenzione e ascolterò le istanze di Confartigianato per comprendere come intervenire in maniera concreta per dare una risposta. Le imprese artigiane calabresi rappresentano infatti un’eccellenza assoluta e possono essere un volano per il rilancio della nostra regione, proprio per questo devono essere accompagnate con delle azioni volte alla loro fase di crescita e questo sarà uno dei miei primi impegni”.

Così in un post su Facebook il Senatore, Ernesto Magorno.