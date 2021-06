Regionali, Magorno: “Basta chiacchiere, su giovani e sanità servono azioni concrete e unitarie per la Calabria”

“Ieri da Vibo Valentia, in apertura della campagna elettorale per le regionali, ho lanciato l’idea di un piano che possa prevedere 1000 borse di studio da destinare ai giovani calabresi per donare loro un’opportunità e per mettere un freno all’ingiusta fuga di cervelli che, da troppi anni, è una costante associata alla Calabria. È un tema importante che dovrebbe unire tutti i candidati, per questo, invito i miei competitor a fare fronte comune anche su questa iniziativa. Si tratta di riportare fiducia e speranza a ragazze e ragazzi che hanno il diritto di costruire il futuro nella loro terra d’origine. La Calabria ha il dovere di credere in se stessa e in un futuro di opportunità e non di privazioni. Allo stesso tempo rinnovo, a tutti i i candidati alla carica di Presidente, e quindi ai partiti di governo, la proposta di un nuovo decreto sanità per la Calabria che preveda la fine commissariamento, l’assunzione da parte governo del deficit sanitario, la riapertura ospedali chiusi e investimenti per presidi territoriali. Basta con le chiacchiere è l’ora dei fatti”.

Così il Senatore IV, candidato alla Presidenza della Regione Calabria, Ernesto Magorno.