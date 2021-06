La festa di San Francesco di Paola sarà celebrata il 27 giugno

La festa in onore di San Francesco di Paola sarà celebrata il 27 giugno, il Sacro Triduo partirà dal 24 giugno.

La Tredicina di preparazione alla festa inizierà domani, lunedì 14 giugno, con il Santo Rosario, la preghiera al Santo, la meditazione sulla vita del Santo e la Santa Messa ogni giorno dalle ore 17:15.

Il programma del 27 giugno, XIII domenica del tempo ordinario, giorno durante il quale si festeggia San Francesco di Paola, prevede: le Sante Messe alle ore 08:30 e 10:30 che saranno celebrate nella chiesa dedicata al Santo in corso Plebiscito a Cosenza, nel pomeriggio alle ore 18:00 nella chiesa cattedrale (il Duomo); alle ore 16:00 celebrazione dei Vespri presieduta da Francesco M. Trebisonda, Correttore provinciale dei Minimi.

Per motivi legati all’emergenza sanitaria quest’anno non sarà possibile seguire il corteo ma salutare San Francesco rimanendo nelle proprie abitazioni. La statua del Santo muoverà da corso Plebiscito alle ore 17:00, passando per il ponte San Francesco e corso Telesio, prima di raggiungere la chiesa cattedrale.

Alle ore 17:30 il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, consegnerà chiavi della città al Santo. Dopo il Santo Rosario e la preghiera al Santo, alle ore 18:00 sarà monsignor Francesco Nolé, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano a presiedere la celebrazione eucaristica, animata dalla Corale del Santuario di Paola diretta dal maestro Sonia Berardi, all’organo il maestro don Pasquale Panaro.

Nei giorni del Sacro Triduo le messe saranno celebrate alle ore 08:30 e 18:00, mentre il Rosario e la preghiera al Santo a partire dalle ore 17:00.