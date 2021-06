Conclusa la nona edizione del Premio Sila ’49

E il professor Mancuso, insieme a Tomaso Montanari, storico dell’arte, professore universitario e giurato del Premio Sila, ha parlato per più di un’ora proprio di quanto il mondo vegetale sia “superiore” alle altre specie, non foss’altro che per il tempo infinitamente superiore rispetto a tutti gli altri esseri che ha trascorso sul nostro pianeta. Un messaggio ambientalista, ma molto diverso da quelli che siamo abituati ad ascoltare, perché motivato, convinto, appassionato. Ripensare totalmente il mondo vegetale e con esso la presunta superiorità della specie umana sulle altre è l’obiettivo che il professor Mancuso persegue nel suo bellissimo libro, un obiettivo che lo scienziato raggiunge pienamente. “La nazione delle piante è un libro che fa venir voglia di fare davvero qualcosa per il nostro pianeta” ha detto Montanari a conclusione dell’incontro. E Mancuso ha lasciato la platea a bocca aperta sostenendo che malgrado tutto qualcosa da fare c’è, si può fare: “Piantare mille miliardi di alberi potrebbe ridurre di due terzi le emissioni di Co2 e risolvere così per qualche tempo la terribile crisi ambientale che stiamo attraversando. Certo, non è facile, non è economico, non è popolare. Ma è possibile e anche bellissimo.”

Una serata quasi estiva ha accolto infine la serata di premiazione all’Arenella. Ritanna Armeni ha dialogato con Jonathan Bazzi, autore di “Febbre” e vincitore della sezione letteratura 2020. Lo scrittore ha raccontato il percorso che lo ha condotto alla scrittura: “E’ stata fondamentale per me – ha svelato Bazzi – sono stato un adolescente incostante, solo nella scrittura ho trovato una passione vera”. Una passione terapeutica, salvifica che lo ha aiutato a superare le difficoltà che la vita gli ha posto dinanzi. E che infine lo ha accompagnato in un percorso di liberazione personale ancora in divenire. La periferia milanese come punto di partenza “un luogo del quale per molto tempo mi sono vergognato” ha confidato l’autore, ma che adesso riconosce come fonte di ispirazione e motivazione.