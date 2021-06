Camper in fiamme sulla A2, coniugi illesi

Attimi di panico, stamane, per una coppia di anziani coniugi in viaggio sull’autostrada A2. Si e’ reso necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari (Cs), tra gli svincoli di Sibari e Frascineto in direzione nord, dopo che il camper su cui viaggiavano per Bologna si e’ incendiato per cause accidentali.

Allarmati da un forte odore di bruciato, i due hanno fermato il mezzo a bordo strada, abbandonandolo prima che venisse completamente avvolto e distrutto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito allontanando dalle fiamme alcune bombole di GPL per poi spegnere il rogo.

Sul posto anche Polizia stradale ed Anas per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il tratto autostradale interessato e’ stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Non risultano danni a persone. (AGI)