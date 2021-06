Camionista trovato con 135 mila euro, denaro sequestrato

Agenti della Polizia stradale hanno sequestrato 135 mila euro in contanti trovati occultati a bordo di un camion. La somma è stata sequestrata per la definitiva confisca, così come disposto dall’autorità giudiziaria.

Il fatto è accaduto nella serata di lunedì scorso nell’area di servizio Cosenza Nord sull’autostrada A2.

Agenti della Sottosezione autostradale di Cosenza Nord, nell’ambito di servizi di vigilanza disposti dal Compartimento per la Calabria di Catanzaro, hanno compiuto alcune verifiche di routine. Nel corso del controllo su un autocarro che trasportava pezzi di ricambio per automobili, i poliziotti hanno notato il nervosismo del conducente ed hanno ispezionato accuratamente l’abitacolo. Occultato sotto il cruscotto è stato trovato un involucro contenente 135.000 euro.

L’autotrasportatore, già noto alle forze dell’ordine e residente nel reggino, non ha saputo giustificare la provenienza del denaro che quindi è stato sequestrato. (ANSA).