﻿Regionali, Magorno: “Valorizzare il patrimonio artistico della Calabria”

“Domenica 13 giugno, alle ore 10:00 sarò al Museo archeologico della Sibaritide di Cassano Allo Ionio. Questo luogo perché è espressione di tutta la grandezza della nostra regione. Si tratta di un qualcosa di unico in Italia e nel mondo, di uno spazio che trasuda storia e richiama alla mente un’epoca florida per l’intera umanità. Questo straordinario patrimonio, purtroppo, non è però valorizzato a dovere; il Museo di Sibari è un esempio della grande eredità che abbiamo ricevuto in dono e che abbiamo il dovere di rilanciare. Perché se da un lato non c’è futuro senza il ricordo del passato, allo stesso tempo un’adeguata valorizzazione del nostro patrimonio artistico è fondamentale per dare un nuovo impulso al turismo e attrarre visitatori da tutto il mondo”.

Così il candidato a Presidente della Regione Calabria, Ernesto Magorno che annuncia: “Dopo Sibari il mio viaggio farà tappa a Catanzaro per un incontro con Confartigianato e a Melissa”.