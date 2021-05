Riconferma di Malagò a presidenza CONI, gli auguri del sindaco di Rende Manna: “La nostra amministrazione lo aspetta a braccia aperte”

“Lieti della riconferma ai vertici CONI del presidente Giovanni Malagò. Una nomina che, ne siamo sicuri, gioverà alla ripresa delle attività sportive dopo l’arresto dovuto alla pandemia”, ha affermato il sindaco di Rende Marcello Manna.

“Auguriamo a Malagò di proseguire il lavoro sin qui svolto e di far sì che si continui a lavorare affinché si superi il gender gap, si rafforzi il sostegno agli sport minori e alle attività paraolimpiche. Rende, candidata al titolo di Città Europea dello Sport aspetta a braccia aperte il presidente!”, ha concluso il primo cittadino ricordando l’evento di domani che vedrà per la prima volta aprire le porte del Palazzetto dello Sport in occasione della finale di Coppa Italia di Torball.