Rende, approvata dalla giunta Manna l’atto d’indirizzo per disciplinare l’occupazione degli spazi pubblici all’aperto per le attività di ristorazione

Parte da Rende l’iniziativa volta a rilanciare l’economia locale: la giunta Manna ha infatti approvato l’atto d’indirizzo che disciplinerà l’occupazione di suolo pubblico da parte delle attività ristorative permettendo così ai gestori dei locali di utilizzare gli spazi esterni.

“Una iniziativa che abbiamo pensato opportuna per sostenere chi è stato maggiormente colpito dalla crisi. La necessità di dover adottare da parte degli operatori commerciali misure di contenimento che impongono obblighi in materia di distanziamento e di utilizzo dei dispositivi di sicurezza ci ha spinti ad attivare azioni che non alimentassero ulteriori elementi di criticità per il riavvio delle attività commerciali, ma facilitassero invece l’adozione di misure compensative per incoraggiare la ripresa delle attività, senza ulteriori carichi sia in termini di adempimenti burocratici che fiscali”, ha spiegato il sindaco Marcello Manna.

Una procedura snella quella per richiedere gli spazi pubblici: “basterà compilare un modulo in modo da consentire, ove compatibile con le specifiche condizioni del sito, l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico per svolgere l’attività nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedute e ombrelloni o di ampliamento delle superfici già concesse per lo stesso tipo di occupazione, possono prevedere un’estensione complessiva dello spazio occupato nella misura massima del 200% della superficie commerciale disponibile all’interno del locale regolarmente autorizzato, se lo stato dei luoghi lo consente”, ha proseguito il primo cittadino.

Oltre alle attività di ristorazione, anche le farmacie, in vista del prossimo accreditamento per la somministrazione dei vaccini anti Covid, potranno farne richiesta: “sarà consentita l’installazione, per la sola durata del periodo di emergenza sanitaria, di strutture modulari removibili da adibire a spazi per la somministrazione del vaccino, anche occupando suolo pubblico qualora lo stato dei luoghi lo consenta”, si legge nella delibera di giunta.

L’amministrazione Manna ha poi annunciato che, in linea con le disposizioni governative, sarà prorogata sino al 31 dicembre la sospensione della TOSAP, oltre ad essere riconfermate le agevolazioni TARI: “Ogni iniziativa volta a sostenere l’economia locale deve essere presa. È arrivato il tempo di ripartire: Rende è pronta a riscrivere il proprio futuro”, ha concluso Manna.

L’avviso è disponibile online sull’albo pretorio del comune e le istanze dovranno essere inviate mediante PEC all’indirizzo protocollo.rende@pec.it, con allegata una planimetria dell’area interessata dall’occupazione (anche semplicemente individuata su una carta geografica ricavata dai più comuni servizi disponibili in internet) a firma del titolare del pubblico esercizio, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, senza l’applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.