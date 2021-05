Parco Nazionale della Sila, al via le attività teoriche e pratiche del “Corso facilitatore in Forest Therapy”

Favorire il buonumore, cancellare l’ansia e le preoccupazioni, aumentare la concentrazione, potenziare le difese immunitarie e migliorare la memoria. Tutto questo è possibile. Basta immergersi nel bosco che, coi suoi elementi naturali, rappresenta una vera e propria “cura”. Ecco che, proprio per approfondire tale tema, lo scorso 11 maggio è partito il primo webinar del corso di formazione in “Consulente facilitatore in Forest Therapy nel Parco della Sila”: a partecipare gli esperti dell’associazione AIMeF e gli utenti individuati dall’Ente Parco e dal Comune di Taverna (CZ), cofinanziatori del progetto.

La formazione teorica si è, in particolare, tenuta su apposita piattaforma FAD, la quale ha fornito materiale audiovideo, slides e articoli scientifici. Nei giorni invece del 28, 29 e 30 maggio seguirà la formazione pratica. Saranno, infatti, organizzate le immersioni forestali all’interno di tre aree del Parco della Sila e tali attività fungeranno, nell’ambito del corso, da laboratorio esperienziale, durante il quale verranno pure rilevati dati biologici e biopsicosociali su novanta partecipanti (naturalmente nello svolgimento dell’attività saranno rispettate le normative sulla privacy, sulla pseudonomizzazione e sull’uso dei dispositivi anticontagio per garantire, in quest’ultimo caso, massima sicurezza ed evitare gli assembramenti). I dati raccolti, in entrata e in uscita, saranno inoltre oggetto di ricerca e di pubblicazione scientifica, grazie alla supervisione del team del professore Attilio Parisi, rettore dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, in partnership con il professore Guido Giarelli dell’Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia.