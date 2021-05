Le aziende calabresi in Giappone grazie al progetto di export del cosentino Riccardo Magarò

«Queste realtà eccellenti – spiega Riccardo Magarò della MagaròConsulting -, aderendo alla nostra piattaforma di export Tipicaly, potranno confrontarsi con i buyer giapponesi. Del resto, ci sono ottime possibilità di affermazione dei loro prodotti di qualità sul mercato internazionale una volta arrivati a Tokyo. Non è un caso che tutto ciò – prosegue l’imprenditore cosentino – rispecchi la filosofia di Tipicaly che, infatti, desidera creare una fitta rete di collaborazione tra le aziende, soprattutto nel periodo di crisi attuale dovuto all’emergenza sanitaria. Infine – conclude Magarò –, il fatto che le aziende di Tipicaly arrivino in Giappone rappresenta un modo, il migliore, per far luce sulla Calabria e sulle sue eccellenze».