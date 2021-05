Fiamme in agriturismo, in corso accertamenti su cause rogo

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato un agriturismo in contrada Amica nel comune di Corigliano Rossano.

Al momento dell’accaduto all’interno della struttura non c’erano persone.

Le fiamme hanno danneggiato il tetto, con struttura in legno, di una delle tre villette che fanno parte del complesso dell’attività ricettiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno operato con l’ausilio dei propri mezzi fino alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito, evitando così il propagarsi delle fiamme all’intera struttura. Accertamenti sono stati avviati e sono in corso per tentare di venire a capo dell’origine del rogo. (ANSA).