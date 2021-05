Domani disagi idrici a Corigliano-Rossano

Domani mattina – venerdì 28 maggio 2021 – si registreranno una serie di disagi nell’approvvigionamento idrico nella città di Corigliano-Rossano

Nella zona Scalo di Corigliano sarà interrotta l’erogazione idrica per consentire alle squadre di manutenzione di riparare una grossa perdita in via Nazionale.

Dalle ore 8.30, nella zona dello Scalo di Rossano, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua per consentire alle squadre di manutenzione del Comune di effettuare un lavoro di riparazione urgente. Potrebbero verificarsi disagi nell’approvvigionamento idrico.

Dalle 8 alle 12, nel centro storico di Rossano, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua a piazza del Popolo e via Conceria per lavori urgenti di manutenzione della rete idrica