Dall’isola di Pantelleria fino a Torino, a passo di mulo. Il Parco Nazionale della Sila accoglie i viaggiatori di Woodvivors

Attraversare il Paese a passo di mulo si può. Ne sono convinti i ragazzi dell’associazione di promozione sociale Woodvivors che, dal 15 aprile scorso, si sono messi in cammino lungo il Sentiero Italia CAI, con lo scopo di immergersi nella natura incontaminata, ma soprattutto con quello di (ri)scoprire le tradizioni contadine che, nei piccoli borghi nascosti tra boschi e montagne, continuano a resistere alla frenesia dei tempi. Partiti dall’isola di Pantelleria, per l’appunto insieme a due mule e a un’asina, i giovani viaggiatori si sono posti l’obiettivo di arrivare a Torino, simbolo dell’industrializzazione delle città, e, in particolare, nel corso del loro itinerario (circa 2.500 i chilometri che dovranno percorrere), hanno fatto tappa in Calabria, nel Parco Nazionale della Sila.

È qui, a Lorica, sede dell’Ente presieduto da Francesco Curcio, che i ragazzi di Woodvivors hanno illustrato il loro ambizioso progetto. «L’idea è proprio quella di attraversare l’Italia da Sud a Nord a passo di mulo – spiega Francesco Paolo Lanzino, presidente dell’associazione – per compiere una ricerca antropologica che sarà supportata da un prodotto audiovisivo, quindi dalla realizzazione di un documentario, sulla civiltà contadina. Percorrendo il Sentiero Italia, attraversando quelle aree più periferiche del Paese, speriamo di riempire le bisacce dei nostri muli con le tradizioni e i saperi antichi in cui, man mano, ci imbatteremo. Avremmo potuto – aggiunge Lanzino – intervistare esperti antropologi, sociologi e altri professionisti, ma non è ciò che ci ha spinto a partire: il desiderio è entrare in contatto con quell’umanità che resiste ed è fonte diretta di un passato che, per la sua straordinarietà, necessita di essere tramandato».

Entusiasta del progetto di Francesco Paolo Lanzino e del resto del gruppo è, dunque, il presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio, che da anni si