Cassano allo Ionio (Cs), la giunta approva atto di indirizzo per l’apertura di uffici di prossimità

Spetterà al primo cittadino, in qualità di legale rappresentante dell’ente locale, sottoscrivere il relativo protocollo d’intesa con la Regione Calabria, avendo manifestato la disponibilità alla istituzione di un “Ufficio di Prossimità”, specificando a sostegno dell’istanza, la motivazione riferita alla soppressione, a seguito della riforma operata con i Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 dell’Ufficio del Giudice di Pace e delle conseguenti difficoltà provocate alla considerevole utenza, sia per la distanza chilometrica, sia per la difficoltà di accesso agli uffici giudiziari derivante da elementi geografici della conformazione del territorio urbano di riferimento, nonché dall’assenza di collegamenti pubblici che non rendono agevole l’accesso agli uffici giudiziari di Castrovillari.