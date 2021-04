Vaccinazione anti-covid, a Cariati seconda dose a over 80

Vaccinazione anti-covid, sarà somministrato entro oggi (giovedì 1) il richiamo sui primi 84 cittadini ultraottantenni, che avevano già ricevuto la prima dose e, quindi, prossimi alla scadenza. Il totale delle persone che hanno già ricevuto la prima dose è di circa 200; molto meno della metà degli ultraottantenni che ne avevano fatto richiesta, attraverso i medici di base. Al momento non si hanno notizie dall’Azienda Sanitaria Provinciale sia relativamente alle dosi necessarie a fare gli altri richiami, sia per le vaccinazioni agli over 80 e ai pazienti fragili.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco informando che sulla piattaforma regionale, pur essendo stato riconosciuto l’ex Ospedale Vittorio Cosentino come Centro Vaccinale, non è possibile ancora effettuare le prenotazioni, sia per le persone di età superiore agli 80 anni che per i soggetti cosiddetti vulnerabili.

Domani, venerdì 2, il Centro Vaccinale di Cariati ospiterà le attività di somministrazione destinate ai dipendenti scolastici delle scuole superiori.