Upli Cosenza – Manuela Filice riconfermata referente agli eventi

Prende sempre più importanza la struttura dell’UNPLI Provincia di Cosenza che diventa ente di riferimento per i territori, le istituzioni pubbliche, il mondo della scuola, delle azioni sociali, ambientali e di sviluppo locale; questo modello funzionale oggi rappresenta un esempio di qualità e professionalità anche attraverso il coinvolgimento e la responsabilità di diverse risorse umane. La metodologia è da sempre quella di unire le varie qualità professionali interne, e quindi consiglieri, con quelle esterne. Fin dal primo mandato del Presidente Grosso La Valle, giugno 2016, si è proceduto ad una governance attenta e rispondente alle varie tematiche dalla programmazione, progettualità, servizio civile universale, assistenza fiscale e amministrativa, segreteria, varie aree di sviluppo e dove la comunicazione gioca un ruolo cardine. Sempre più la comunicazione e l’informazione da parte della struttura costituita ad hoc sta dimostrando incisività e costanza con iniziative che hanno visto le Pro Loco grazie all’utilizzo dei social media protagoniste anche in questo momento in cui le manifestazioni e gli e eventi in presenza sono sospesi causa pandemia. Tra le diverse figure riconfermate anche quest’anno Manuela Filice, referente agli eventi che ha mostrato sin dall’inizio del suo incarico dinamismo e professionalità. “Sempre propositiva nell’ideazione di iniziative e di informazioni anche attraverso il canale social dedicato Facebook Eventi UNPLI Cosenza, oggi sarà da supporto anche nella comunicazione istituzionale diretta al nazionale, sollecitando le diverse Pro Loco in manifestazioni e raccolta documentazione che avranno come vetrina tutti gli strumenti che l’Unpli mette a disposizione”, così il presidente Grosso La Valle. Da parte la sua Filice afferma: “Esattamente due anni fa entravo a far parte di questa grande famiglia, accettando l’incarico con entusiasmo riversato da subito in iniziative ed eventi condivise con le le Pro Loco ma anche con i territori di cui fanno parte. Abbiamo iniziato un lavoro, che non si è interrotto neanche in questo anno di pandemia, che non può che crescere. Dinamismo, caparbietà, l’amore verso la mia terra, mi ha portato sempre soddisfazioni e stimoli nuovi e che oggi mi piace condividere e mettere a disposizione dell’Unpli. Ringrazio il presidente Grosso La Valle, i consiglieri provinciali, i presidenti di Pro Loco tutti, per la fiducia accordatami anche per questa nuova mansione e sono sempre più che convinta che da soli non si va da nessuna parte ma insieme si”.