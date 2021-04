Turismo, in Calabria saranno segnati i luoghi del Cammino di Sant’Antonio nell’ottavo centenario della risalita

“Aprile 2021 avrebbe significato il ritorno di Sant’Antonio in Calabria, a causa del Covid, però, il passaggio del Santo è rinviato al 2022. Da un lato dispiace, dall’altro, però, il lavoro iniziato nell’aprile 2018 che ha avuto come clou l’inaugurazione ufficiale del Cammino di Sant’Antonio nel Sud l’11 settembre 2019 a San Marco Argentano avrà un momento simbolico anche in questo difficile 2021. Caratterizzeremo quest’anno collocando le frecce del Cammino in alcuni luoghi simbolo iniziando da Pizzo dove Antonio sicuramente passò e coinvolgendo i comuni che hanno aderito formalmente a questo progetto. Non posso non rinnovare i miei ringraziamenti ai Frati della Basilica di Sant’Antonio, alle Istituzioni civili e religiose, alla famiglia francescana di Calabria e ad Agesci e Masci. Un grazie anche all’Associazione “Il Cammino di Sant’Antonio” con particolare menzione per Alessio Bui la cui figura ha rappresentato e rappresenta un riferimento fondamentale per la Calabria”.

Lo afferma il Referente regionale dimissionario del Cammino di Sant’Antonio, Antonio Modaffari.