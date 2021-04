Sud, Magorno: “Sindaci compatti per il Recovery, il mio impegno continuerà in Parlamento”

Più di 60 tra sindaci e amministratori locali e tanti cittadini hanno partecipato a “Recovery Sud, la primavera dei Sindaci”, iniziativa promossa dal Senatore e Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, e alla quale ha preso parte anche il Vicepresidente Anci Ciro Buonajuto: “È stato un appuntamento davvero intenso commenta Magorno- perché sono emerse tante e qualificate proposte da amministratori abituati a stare in prima linea e animati per questo da una grande concretezza e conoscenza dei territori.

Elemento costante nel dibattito a più voci la consapevolezza che, mai come in questo momento, l’unità al di là di ogni appartenenza politica debba essere la bussola per realizzare quel rilancio del Sud fondamentale per far ripartire l’Italia. Sanità, infrastrutture, digitale, rifiuti e ambiente, queste le sfide emerse dai vari interventi. Sfide da affrontare e vincere e rispetto alle quali i sindaci sono pronti ad agire compatti. Il mio impegno-conclude Magorno-proseguirà anche in Parlamento perché il Sud deve avere ciò che gli spetta”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Vicepresidente Anci, Ciro Buonajuto, che, garantendo il suo appoggio, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti “il reale spirito della primavera delle idee, un laboratorio finalizzato alla ricerca di soluzioni efficaci per sostenere la crescita del Mezzogiorno nel solco della concretezza e dell’impegno”.