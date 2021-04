Recovery Plan, incontro con il senatore Magorno e il Vicepresidente Anci Buonajuto

“Recovery Sud, la primavera dei sindaci”. È questo il titolo dell’incontro web in programma domani e promosso dal Senatore e sindaco di Diamante Ernesto Magorno e dal Vicepresidente nazionale Anci, Ciro Buonajuto. “Sarà uno spazio per parlare dell’importanza del ruolo dei primi cittadini che – dichiara Magorno – da oltre un anno, lottano da soli a mani nude contro la pandemia e che sono sempre pronti a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Il ruolo dei Sindaci non può non essere centrale nella costruzione del Recovery Plan che deve avere un’attenzione particolare per il Sud. L’Italia ripartirà davvero solo riportando il Mezzogiorno d’Italia a uno standard europeo in tema di sanità, infrastrutture, digitale e servizi ai cittadini. È un’occasione da non perdere e, a differenza del passato, siamo pronti a lottare affinché sia dato al Sud ciò che è del Sud”.