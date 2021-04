Incidente stradale, grave 84enne investito da auto a Cassano

Un ottantaquattrenne è rimasto gravemente ferito stamani in un incidente stradale a Cassano allo Ionio, investito da un’auto la cui conducente ha perso il controllo. La donna era a bordo di una Panda con la figlia piccola quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto nei pressi della cattedrale.

Dopo aver urtato alcune vetture parcheggiate su corso Garibaldi e divelto alcuni cartelli stradali, l’auto ha colpito 84enne che è stato soccorso e trasportato d’urgenza, con l’elisoccorso, all’Ospedale di Cosenza dove è ricoverato per politraumi. I primi a prestare soccorso sono stati i commercianti della zona e la farmacista. Tra i primi ad accorrere, vista la vicinanza dall’episcopio, anche il vescovo della diocesi di Cassano, mons.

Francesco Savino. Sono poi intervenuti gli agenti della Polizia municipale ed i carabinieri. Sul luogo si è recato anche il sindaco Gianni Papasso. (ANSA).