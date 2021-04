Graziano Di Natale: “Paola sarà polo vaccinale. Sono soddisfatto. La speranza è che la campagna di somministrazione non subisca defezioni”

“Al termine di un serrato, ma pacato, contatto avuto con gli organi

preposti, e con l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, ho appreso

che, finalmente, Paola sarà polo vaccinale inserito nella piattaforma

informatica valida per prenotare la somministrazione dei vaccini per gli

aventi diritto”. È quanto rende noto il Segretario-Questore

dell’assemblea regionale, Graziano Di Natale, in una breve comunicazione

ufficiale che così prosegue: “Esprimo moderata soddisfazione per il

risultato fortemente voluto e centrato nel minor tempo possibile.

Sebbene sia paradossale dover continuamente reclamare un diritto

sacrosanto, sancito dalla Costituzione Italiana, per il profondo

attaccamento verso la mia città, ho scelto di scendere in campo con

azioni incisive, risultate vincenti. Auspico -conclude il vicepresidente

della commissione regionale contro la ‘ndrangheta- che adesso la

campagna vaccinale prosegua spedita senza intoppi, grazie al prezioso

lavoro di amministratori e volontari. Resterò vigile”.