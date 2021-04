Ferrovie della Calabria concede area al Comune di Castrovillari per piano vaccinale

LE ISTITUZIONI ACCELERANO IL PIANO VACCINALE ANCHE FERROVIE DELLA

CALABRIA VUOLE DARE IL SUO CONTRIBUTO.

E’ quanto è stato stipulato con l’amministrazione comunale di

Castrovillari per la quale è stata resa disponibile da parte della

Società, l’area dei parcheggi del piazzale autostazione da domani,

sabato 24 aprile.

Quest’area, infatti, sarà adibita a punto di somministrazione delle dosi

di vaccino anti Covid-19 su decisione del sindaco Lopolito che ha voluto

denominarla “Locomotiva” anche per il significato augurale che

rappresenta, una spinta al piano vaccinale forte proprio come l’antica

motrice “503” rinnovata da poco e visibile nel pizzale antistante

l’autostazione.

L’Amministratore Unico Aristide Martino Vercillo, dopo aver ricevuto i

ringraziamenti del sindaco Mimmo Lopolito, ha inviato un messaggio di

augurio a tutte le cittadine ed i cittadini di Castrovillari affinché il

loro diritto alla salute possa sempre rappresentare uno dei maggiori

obiettivi da tutelare da parte delle istituzioni tutte.