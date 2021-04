Evade dai domiciliari nel cosentino, arrestato 40enne

Nel pomeriggio di martedì 13 aprile 2021, a Scalea, i militari della Sezione Radiomobile di Scalea hanno arrestato per evasione lo scaleoto F.B. rumeno di 40 anni ristretto ai domiciliari nel Comune di San Nicola Arcella.

I fatti risalgono alle ore 17:30 circa quando i militari, durante il normale servizio perlustrativo, nel transitare lungo la via Covello di Scalea, hanno riconosciuto l’arrestato domiciliare che serenamente era alla guida della sua autovettura. Immediatamente bloccato, l’uomo ai militari non ha saputo fornire giustificazioni plausibili e pertanto è stato condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il prevenuto è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo, svoltasi nella mattinata di ieri 15 aprile 2021 presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato tradotto nuovamente agli arresti presso il proprio domicilio.