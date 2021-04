Emergenza Sanitaria, Graziano Di Natale chiede un incontro al Prefetto di Cosenza

“Al fine di affrontare, in maniera incisiva, una preziosa discussione

sull’emergenza sanitaria in continuo divenire nella Provincia di Cosenza

ho ufficialmente richiesto un’interlocuzione al Prefetto di Cosenza,

Dott.ssa Cinzia Guercio”. Lo dichiara, in una nota ufficiale, il

Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, Graziano Di

Natale, che così commenta la richiesta di incontro: “Nella qualità di

Consigliere Regionale, eletto in un territorio oggi sofferente a fronte

dell’aumento dei contagi e della cattiva gestione dell’emergenza

pandemica, reputo doveroso fare il punto della situazione.

Ritengo allarmanti le notizie sulle strutture sanitarie ormai sature e

sulla campagna vaccinale che presenta molte gravi defezioni, e

pericolose zone d’ombra mai chiarite. Queste, e non solo, sono

situazioni alle quali occorre porre immediatamente rimedio intervenendo

in maniera netta, perentoria.

Le mie formali denunce -continua Di Natale-presso gli organi regionali

competenti, sono rimaste del tutto inevase. La nostra regione deve

scongiurare un peggioramento del quadro pandemico di per sé allarmante.

Ritengo, al fine di tutelare i Calabresi, senza intersecarmi in futili

polemiche, che questa situazione di caos leda i Calabresi, e metta a

serio repentaglio la salute pubblica. Per questa serie di ragioni, ho

chiesto formalmente un incontro con la dott.ssa Guercio,Prefetto di

Cosenza”.

Di Natale, impegnato su più fronti con la stessa intensità, esprime

moderata soddisfazione appresa la notizia della convocazione della

Commissione Regionale di Vigilanza: “Dopo la mia richiesta è stata

convocata, per giorno 14 Aprile, la Commissione Regionale di Vigilanza

per discutere della situazione delle vaccinazioni in Calabria e dei

disagi legati al sistema della piattaforma per le prenotazioni.

Chiederò, se è tra le prerogative della commissione, acquisire criteri

ed elenchi trasmessi anche dai medici di base.

Saranno ascoltati anche i dirigenti del Dipartimento Salute, il Prefetto

Guido Longo e il rappresentante legale della società che gestisce il

sistema informatico”.

L’esponente politico conclude rimarcando la centralità di questa

tematica sull’agenda politica:

“Chiederò, inoltre, anche l’audizione del Commissario dell’Asp di

Cosenza e del Covid Manager dell’Azienda Ospedaliera per quel che

riguarda la riapertura delle strutture ospedaliere della provincia.

Sulla sanità non concedo sconti a nessuno”.