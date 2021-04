Emergenza sanità Cosenza, dalla FP Cgil un grido di allarme: “Non abbiamo più tempo!”

Serve un piano straordinario di nuove assunzioni di personale all’ospedale di Cosenza. Lo abbiamo già detto e non ci stancheremo di ripeterlo.

I dati di questi giorni mostrano un numero preoccupante di positivi in crescita nella popolazione, e molti di essi hanno bisogno di assistenza ospedaliera. Continua a crescere il numero di contagiati che affollano il Pronto soccorso dell’Annunziata e che sono in attesa del reparto di assegnazione. Non si conosce esattamente la situazione di tutti i reparti, con riferimento alla loro trasformazione in reparti Covid, ma sappiamo che tale trasformazione è in continuo divenire. Di conseguenza non sappiamo quali e quanti sono i reparti e i posti letto in cui si può continuare ad essere ricoverati per le patologie correnti. Tutto questo però siamo certi che mette ancor più sotto pressione l’ospedale hub di Cosenza, che continua a essere di riferimento regionale per alcune specialità.

Le notizie che si sono accavallate negli ultimi giorni fanno emergere una situazione non meno preoccupante nei presidi ospedalieri dell’Azienda provinciale, dove la mancanza di personale rende vano lo sforzo di allestire e rendere operativi posti letto per pazienti Covid. Inoltre questi presidi stanno accogliendo i pazienti “ordinari” che vengono trasferiti dall’Annunziata, senza alcuna programmazione. Dall’inizio della pandemia abbiamo segnalato le necessità di mettere mano ad un Piano per l’utilizzo di tutte le strutture disponibili e già operative sul territorio. Pensiamo, solo per fare un esempio, all’Inrca di Cosenza, che dispone di posti letto e di servizi qualificati, ma continua ad essere sostanzialmente ignorato dai provvedimenti degli uffici competenti.

Non dobbiamo sottovalutare che stiamo correndo il rischio concreto di un blocco dell’assistenza ospedaliera di tutto il territorio provinciale. La carenza di personale, accresciuta negli anni per il blocco del turn-over, oggi sta portando al collasso l’intero sistema e mettendo a dura prova i lavoratori, stremati da turni di lavoro massacranti che rendono difficili sostituzioni, turnazioni, ferie e malattie. Tra le varie unità operative in sofferenza, il Pronto soccorso dell’Annunziata vive ormai da mesi una situazione di perenne difficoltà, così come le Malattie infettive e la Terapia intensiva e sub-intensiva.

A questo drammatico scenario si aggiunge la mancanza di coordinamento tra le due aziende, che adottano provvedimenti tampone affrettati e poco efficaci. Ne sia un esempio il Protocollo d’intesa del 22 marzo scorso, secondo cui 27 unità di personale ASP (tra medici pneumologi, infermieri e OSS) vengono messi a disposizione per attivare 12 posti letto di terapia sub-intensiva presso l’Annunziata. Non si sa quante unità di personale abbia realmente preso servizio; se questo personale sia stato adeguatamente formato per erogare prestazioni in emergenza; quanto personale già in forze dell’Azienda Ospedaliera sia stato necessario nell’attivazione di questo nuovo reparto; infine, non possiamo prevedere quanto tempo reggerà questo protocollo. Altro caso di difficile riuscita ci sembra l’allestimento di un Centro vaccinale presso i locali destinati alla mensa, comunicato con nota del 19 marzo della AO CS, peraltro senza interpellare i responsabili aziendali della sicurezza. Anche qui non possiamo prevedere con quale personale sarà realizzato il Centro.