Dubbi sui dati della Regione Calabria, Di Natale: “Discrepanza tra i numeri e la zona arancione”

“Atteso che la media giornaliera dei casi di positività riportati dal

bollettino ufficiale della Regione Calabria rappresentano di per sé un

campanello d’allarme, temo che il numero dei contagiati possa risultare

quantomeno non attendibile dato che in molti stanno ancora attendendo il

responso del tampone molecolare effettuato dalle Asp. Nei giorni scorsi

ho chiesto, invano, alla Giunta Regionale di fare chiarezza su strane

dinamiche per le quali sono costantemente in contatto con il Ministero

della Salute ma finora vige uno strano ed inaccettabile silenzio”. È

quanto afferma, nell’ennesima denuncia pubblica, il Vicepresidente della

commissione regionale contro la ‘ndrangheta, Graziano Di Natale, che

così prosegue: “Tenuto conto del ruolo che ricopro, nella massima

istituzione regionale, è mio compito tutelare la salute pubblica senza

voler alimentare allarmismi inutili. Per questa serie di ragioni

-prosegue Di Natale- chiedo di avere delucidazioni perché non solo nutro

seri dubbi sull’attendibilità dei dati giornalieri in Calabria,

considerate le defezioni nella catena del tracciamento registrate nelle

scorse ore e denunciate da autorevoli organi di stampa ma, mio malgrado,

a seguito di un meticoloso tavolo tecnico con addetti ai lavori, che

ringrazio per la disponibilità e la professionalità, posso asserire di

avere perplessità anche sulla tanto declamata Zona Arancione”.

Il Segretario-Questore dell’assemblea regionale calabrese basa la

propria denuncia su numeri inappellabili e continua: “Perché la Calabria

è zona arancione e non zona Rossa dal 12 Aprile?

Come riportato in un monitoraggio della Fondazione Gimbe, infatti, nella

settimana 7-13 Aprile, in Calabria, risulta in peggioramento

l’indicatore relativo ai ‘casi attualmente positivi per 100.000

abitanti’ che si attestano a 681 e si registra un aumento del 18,1% dei

nuovi casi rispetto alla settimana precedente. In aggiunta, la soglia di

saturazione dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid

risulta essere pari al 49%.

Il quadro che ne concerne cozza terribilmente con la scelta di

alleggerire le restrizioni tenuto conto, anche, della precaria campagna

vaccinale, la quale, timidamente, prova a decollare ma resta fanalino di

coda per percentuali somministrate tra le regione italiane”.

L’esponente politico, impegnato in una coraggiosa battaglia sulla sanità

calabrese, distende i toni quando l’attenzione si sposta su commercianti

e attività commerciali:

“A scanso di equivoci, sono favorevole alle riaperture delle attività

commerciali finora bistrattate e abbandonate. Dal quadro pandemico

evince che in dodici mesi di restrizioni, probabilmente, sono state

penalizzate attività che non favorivano la diffusione del virus. La mia

solidarietà è per tutti i lavoratori e tutti i commercianti costretti a

vivere senza certezze, quasi alla giornata. Però -spiega – a tutto c’è

un limite. Credo che si debba mettere in sicurezza la regione. Chi è

tenuto a farlo dovrebbe chiedere maggiori controlli per strada, o di

velocizzare la campagna di vaccinazione, invece di tentare sortite

opinabili”.

Di Natale, scevro da qualsivoglia condizionamento politico, non lesina

un monito anche al Governo, e conclude: “Se la Regione non è capace di

gestire l’emergenza, il Governo Italiano ha l’obbligo di intervenire.

Non può e non deve tergiversare, perché la situazione è grave. Sono in

contatto con il Ministero della Salute, al quale, a più riprese, sto

chiedendo di intercedere, per fare luce sui dati della nostra regione.

Il Governo ha il compito di vagliare eventuali interventi prima che sia

troppo tardi. Non siamo carne da macello. La Calabria merita rispetto, e

mi batterò fino alla fine per questo”.