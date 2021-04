Covid Cosenza, De Magistris: “Altro morto in ambulanza in attesa di un posto letto”

“Ancora un morto in ambulanza a Cosenza in fila in attesa di un posto letto. Immagini non sostenibili ad oltre un anno dalla pandemia. La responsabilità è in primo luogo di chi ha smantellato la sanità pubblica nel corso degli anni e di chi in questo anno non è stato in grado di rafforzare la medicina territoriale e le unità di assistenza domiciliare, di aprire ospedali e strutture chiuse, di assumere personale sanitario, di coinvolgere meglio la sanità privata, di aumentare i posti letto in reparto, di rafforzare sub intensive e terapie intensive.

La politica regionale si mostra palesemente incapace di affrontare l’emergenza, i commissari succedutisi spesso inadeguati e senza mezzi sono l’immagine di uno Stato che considera la Calabria periferia da sacrificare, il Governo che sembra non accorgersi del dramma di questi ultimi giorni e del disastro del piano vaccinale. Non può rimanere impunito tutto questo scempio. Fate presto !“ lo afferma luigi de Magistris